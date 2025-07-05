Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M3,5 Guncang Lumajang Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |20:01 WIB
Gempa M3,5 Guncang Lumajang Jatim
Gempa Lumajang Jatim (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (m) melanda kawasan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (5/7/2025). 

Hal itu sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:3.5, 05-Jul-2025 17:40:34WIB," tulis akun X BMKG. 

Dijelaskan, letak koordinat gempa tersebut berada di 9.19 lintang selatan dan 112.99 bujur timur atau para 120 kilometer barat daya Kabupaten Lumajang. Titik kedalaman gempa berada di 10 kilometer. 

Disclaimer BMKG, Informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
