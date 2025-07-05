Gempa Guncang Sukabumi Jabar

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (5/7/2025) siang. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 3,3.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:3.3, 05-Jul-2025 13:58:37 WIB," tulis BMKG.

Disebutkan, lokasi titik gempa berada di 7.95 lintang selatan dan 106.41 bujur timur atau 108 kilometer barat daya Kabupaten Sukabumi.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer. Disclaimer BMKG, informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )