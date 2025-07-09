Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Operasi Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang 3 Hari ke Depan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |05:46 WIB
Operasi Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang 3 Hari ke Depan
Tim Basarnas lakukan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya (foto: dok ist)
A
A
A

BANYUWANGI - Operasi pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali diperpanjang. Hal ini setelah tim pencari gabungan mengevaluasi hasil dari 7 hari operasi pencarian, sebagaimana peraturan yang berlaku hingga hari ketujuh pencarian.

Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto mengatakan, perpanjangan pencarian ini dilakukan hingga tiga hari ke depan, dan berharap ada perkembangan positif pada operasi pencarian.

"Atas pertimbangan kemanusiaan dan arahan SAR koordinator yang memonitor di Jakarta kami tetap melakukan, memperpanjang operasi selanjutnya," kata Ribut Eko Suyanto, Rabu (9/7/2025).

Ribut menuturkan, perpanjangan operasi pencarian selama tiga hari ke depan nantinya tim akan bergerak dan menggelar pasukan demi mencari korban. Ke depan, fokus dari timnya adalah mencari keberadaan objek di bawah permukaan air, yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya.

"Fokus kita mengevakuasi dan menindaklanjuti gambaran pemetaan bawah air yang dilakukan oleh tim SRU laut dan hidrografi," ucapnya.

 

