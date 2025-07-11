Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang Tiga Hari ke Depan

JAKARTA – Tim SAR Gabungan memperpanjang proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Perpanjangan itu diputuskan dalam rapat koordinasi bersama para stakeholder terkait.

"Kami para stakeholder mengambil keputusan tetap melaksanakan operasi SAR gabungan," kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas R. Eko Suyatno dalam konferensi pers di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jumat (11/7/2025).

Selama korban masih ditemukan, pimpinan Basarnas Pusat juga meminta operasi tetap dilanjutkan. "Jadi arahan pimpinan di Jakarta, kalau korban ditemukan, operasi SAR harus tetap berjalan," tambahnya.

Adapun sesuai prosedur, operasi pencarian akan diperpanjang selama tiga hari atau berakhir pada 14 Juli 2025. Hingga kini, tersisa 18 orang yang masih dalam proses pencarian.

"Tetap prosedurnya tiga hari ke depan, nanti lihat perkembangan. Ya, memang itu tahapan yang tertuang dalam peraturan Basarnas, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014," ujar dia.