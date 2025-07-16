Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Makanan Siswa Program Bergizi di Tuban Ditemukan Belatung

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |10:38 WIB
Viral! Makanan Siswa Program Bergizi di Tuban Ditemukan Belatung
Menu Makanan MBG di Tuban Ditemukan Belatung (foto: dok medsos)
A
A
A

TUBAN - Warganet dihebohkan dengan beredarnya video penemuan belatung di dalam makanan gratis, yang dibagikan kepada siswa dalam program makan bergizi di dua sekolah di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 

Video yang direkam oleh siswa ini sontak viral, dan memicu kekhawatiran publik soal kualitas makanan dalam program nasional tersebut.

Dalam video berdurasi 53 detik yang tersebar luas di media sosial dan grup WhatsApp, tampak beberapa ekor belatung masih hidup dan bergerak di dalam kotak makan yang berisi nasi dan lauk ayam.

Makanan tersebut diketahui berasal dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar para siswa.

Kejadian ini terjadi di dua titik sekaligus, yakni di SMAN dan SMKN Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Total terdapat empat kotak makan yang dilaporkan mengandung belatung, dua kotak di masing-masing sekolah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
