HOME NEWS JATIM

Bejat, Pendeta di Blitar Tega Cabuli 3 Bocah

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |04:02 WIB
Bejat, Pendeta di Blitar Tega Cabuli 3 Bocah
Pendeta pelaku pencabulan di Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi (Foto: Lukman Hakim/Okezone)
SURABAYA - Pendeta berinisial DKBH (67) asal Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur ditangkap Polda Jawa Timur (Jatim). Ia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur sejak 2022 hingga 2024.

Penangkapan dilakukan menyusul laporan dari orangtua korban berinisial TKD. Diketahui, orangtua korban merupakan pelayan tempat ibadah dan sudah mengenal DKBH. Dia beserta ketiga anaknya tinggal di salah satu ruangan di gereja sejak 2021 hingga 2022. 

Dari hasil pemeriksaan, DKBH yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka kerap melakukan aksi bejatnya di ruang kerja, kamar, kolam renang, ruang keluarga. Bahkan, korban pernah dibawa ke sebuah home stay. Sebelum melancarkan aksinya, tersangka sering mengajak korban jalan-jalan dan berenang. 

“Tersangka melakukan aksi bejatnya dengan memegang bagian tubuh sensitif dari korban,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (16/7/2025).

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk fotokopi kartu keluarga dan KTP pelapor, fotokopi akta kelahiran korban, serta struk pembayaran masuk kolam renang. “Tersangka telah ditahan sejak 11 Juli 2025 di rumah tahanan Polda Jatim," imbuh Jules.

 

