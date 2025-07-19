Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JABAR

Eks Stafsus Nadiem Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |07:48 WIB
Eks Stafsus Nadiem Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan, kembali mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat 18 Juli 2024. Ia merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek 2019–2022.

"Konfirmasi dari penyidik, per tanggal 15 kemarin sudah terjadwal pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka untuk hadir di hari ini, tanggal 18 (Juli)," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Jumat (18/7/2025).

Anang menyebutkan pihak kuasa hukum Jurist Tan juga tidak memberikan konfirmasi apa pun kepada penyidik. "Tapi sampai hari ini, belum ada konfirmasi kehadiran dari yang bersangkutan," ujarnya.

Untuk itu, Anang mengatakan penyidik Jampidsus Kejagung akan kembali mengagendakan pemanggilan terhadap Jurist Tan.

Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2020–2022. Salah satu tersangka tersebut adalah Ibrahim Arief (IA).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
