HOME NEWS JATENG

Modus Kirim Lemari, Bocah 16 Tahun Tusuk Pengemudi Ojol hingga Kritis

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |00:30 WIB
Modus Kirim Lemari, Bocah 16 Tahun Tusuk Pengemudi Ojol hingga Kritis
Pengemudi Ojol Ditusuk (foto: freepik)
A
A
A

SUKOHARJO - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Taufik menjadi korban penikaman oleh pelanggannya sendiri di kawasan Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar pukul 08.00 WIB, korban menerima orderan dari sebuah rumah kontrakan di Desa Gumpang dengan tujuan Terminal Kartasura.

Setibanya di lokasi penjemputan, pelanggan meminta korban untuk mengangkut sebuah lemari berukuran kecil. Permintaan itu disanggupi oleh Taufik. Namun saat sedang mengangkat lemari, korban tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh pelaku menggunakan pisau dapur.

Korban berteriak kesakitan, membuat pelaku panik dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian.

Halaman:
1 2
      
