INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Truk Pengangkut Peralatan MBG Terguling, 8 Orang Jadi Korban dan 3 Kendaraan Rusak

Adi Haryanto , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |23:31 WIB
Truk Pengangkut Peralatan MBG Terguling, 8 Orang Jadi Korban dan 3 Kendaraan Rusak
Kasus Kecelakaan lalu lintas (foto: freepik)
BANDUNG BARAT – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (22/7/2025) malam. 

Sebuah truk bermuatan peralatan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), diduga mengalami rem blong hingga menabrak dua kendaraan dan terguling.

Akibat insiden ini, delapan orang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun berat. Mereka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

"Korban yang mengalami luka ringan dan berat ada delapan orang, semuanya sudah dibawa ke rumah sakit," ujar Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Yudha Satyo Rahardjo, saat ditemui di lokasi kejadian.

Yudha memastikan bahwa belum ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Dugaan awal menyebutkan rem blong, tetapi menurutnya hal itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak ahli.

"Masih dalam proses pendalaman. Untuk memastikan penyebabnya, termasuk apakah rem blong atau faktor lain, harus menunggu hasil investigasi," jelasnya.

 

