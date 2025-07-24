Satgas Ops Damai Cartenz Tangkap DPO KKB Roberth Wenda, Penembak Anggota Polri

JAYAWIJAYA - Satgas Operasi Damai Cartenz kembali menangkap dua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Jayawijaya. Salah satunya adalah Roberth Wenda alias Hesegem, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas IIA Abepura.

Roberth diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, yakni Bripka Marsidon Debataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur berdasarkan hasil pemantauan yang matang serta koordinasi lintas satuan, tanpa menimbulkan korban dari pihak masyarakat.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, mengatakan langkah ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam menjaga keamanan di Tanah Papua.

“Penangkapan terhadap Roberth Wenda dan satu rekannya adalah hasil dari kerja keras dan sinergi antarusur Satgas. Ini menjadi pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan bersenjata yang mengancam aparat maupun masyarakat sipil. Kami akan terus memburu pelaku-pelaku lainnya sampai tuntas,” tegas Brigjen Faizal.

Kedua pelaku kini diamankan di Polres Jayawijaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang relevan juga telah disita untuk mendukung pembuktian keterlibatan mereka dalam jaringan kekerasan bersenjata.