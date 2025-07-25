Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terlilit Utang Rp750 Juta, Eks Marinir Satria Kumbara Cari Peruntungan Lewat Judol

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |00:10 WIB
Terlilit Utang Rp750 Juta, Eks Marinir Satria Kumbara Cari Peruntungan Lewat Judol
Satria Arta Kumbara (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menyampaikan mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, memiliki riwayat utang ratusan juta rupiah. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup Satria yang hedonis.

"Nah, yang bersangkutan memang jejak rekamnya ada ke sana, yang mengakibatkan dia keluar dari Korps Marinir, salah satunya itu, kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau pinjam di bank ya, mungkin pinjol. Dia ada berkaitan dengan bank. Angkanya kurang lebih di Rp750 juta," kata Endi, Kamis (24/7/2025).

Karena utang itulah, Satria mencoba peruntungan melalui judi online. Namun langkah itu justru membuat keadaannya semakin buruk hingga akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan utang-utangnya dan mangkir dari tugas.

"Mungkin untuk menutup itu lalu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih menjerumuskan ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi," sambungnya.

Lebih lanjut, Satria telah mangkir dari tugas sejak tahun 2022. Sesuai prosedur, pihaknya sempat melakukan panggilan sebanyak tiga kali, bahkan sampai dilakukan pengecekan ke rumahnya. Hingga akhirnya, Satria resmi dipecat.

"Sudah kita lakukan sesuai prosedur, panggilan 1, 2, 3, kemudian sudah ditangani, ke rumahnya tidak ada di tempat. Akhirnya naik status menjadi disersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023," ujar dia.

 

