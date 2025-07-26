Gempa M6,0 Berpusat di Laut Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa dengan kekuatan M6,0 yang berpusat di Laut Maluku, Sabtu 26 Juli 2025 pukul 04.30.00 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,06° LU; 126,89° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 102 km arah barat daya Pulau Doi, Maluku Utara, pada kedalaman 90 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas dalam lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust)," jelas Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan resminya, Sabtu (26/7/2025).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Halmahera Barat, Ternate, Tidore, Halmahera Utara, dan Siau dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan truk berlalu); daerah Manado dan Minahasa dengan skala intensitas II–III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan truk berlalu); serta daerah Bitung dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Daryono memastikan hingga pukul 04.55 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

"Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari berada di dekat bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," imbaunya.

(Fetra Hariandja)