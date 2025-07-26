Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,0 Berpusat di Laut Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |06:39 WIB
Gempa M6,0 Berpusat di Laut Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami
Lokasi gempa di Laut Maluku/Foto: BMKG
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa dengan kekuatan M6,0 yang berpusat di Laut Maluku, Sabtu 26 Juli 2025 pukul 04.30.00 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,06° LU; 126,89° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 102 km arah barat daya Pulau Doi, Maluku Utara, pada kedalaman 90 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas dalam lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust)," jelas Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan resminya, Sabtu (26/7/2025).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Halmahera Barat, Ternate, Tidore, Halmahera Utara, dan Siau dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan truk berlalu); daerah Manado dan Minahasa dengan skala intensitas II–III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan truk berlalu); serta daerah Bitung dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Daryono memastikan hingga pukul 04.55 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

"Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari berada di dekat bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," imbaunya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179468/gempa-GN4T_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179445/gempa-FwBc_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179417/gempa-GpEv_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalaman 19 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179191/gempa-eR7j_large.jpg
BMKG: Gempa M5,0 di Nagan Raya Aceh akibat Aktivitas Sesar Besar Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179196/gempa-GNgm_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nagan Raya Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement