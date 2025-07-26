Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Santai Jokowi dan Iriana Menuju Reuni Fakultas Kehutanan UGM

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |10:58 WIB
Momen Santai Jokowi dan Iriana Menuju Reuni Fakultas Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), bersama istri, Iriana Jokowi, bertolak ke Yogyakarta/Foto: Ary Wahyu Wibowo-Okezone
SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), bersama istri, Iriana Jokowi, bertolak ke Yogyakarta. Keduanya akan menghadiri reuni angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pantauan Okezone di kediaman Jokowi, keduanya tampak keluar rumah sekitar pukul 09.00 WIB.

“Mau ke Jogja nengok saudara,” kata Jokowi, Sabtu (26/7/2025).

Saat ditanya apakah akan menghadiri reuni, Jokowi kembali menyebut akan menengok saudara. Namun sesaat kemudian, Iriana yang berjalan di belakangnya langsung menimpali:

“Mau reuni ding,” kata Iriana sembari masuk mobil.

