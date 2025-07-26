Momen Santai Jokowi dan Iriana Menuju Reuni Fakultas Kehutanan UGM

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), bersama istri, Iriana Jokowi, bertolak ke Yogyakarta/Foto: Ary Wahyu Wibowo-Okezone

SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), bersama istri, Iriana Jokowi, bertolak ke Yogyakarta. Keduanya akan menghadiri reuni angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pantauan Okezone di kediaman Jokowi, keduanya tampak keluar rumah sekitar pukul 09.00 WIB.

“Mau ke Jogja nengok saudara,” kata Jokowi, Sabtu (26/7/2025).

Saat ditanya apakah akan menghadiri reuni, Jokowi kembali menyebut akan menengok saudara. Namun sesaat kemudian, Iriana yang berjalan di belakangnya langsung menimpali:

“Mau reuni ding,” kata Iriana sembari masuk mobil.