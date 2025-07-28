Kapolri Targetkan Bangun 400 SPPG se-Indonesia Akhir Tahun Ini

LAMPUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menargetkan bakal membangun 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia, dalam rangka mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan usai melaksanakan Groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Lampung, Senin (28/7/2025).

"Harapan kita akhir tahun 2025 nanti minimal 400 SPPG sudah bisa kita bangun. Mudah-mudahan bisa lebih," kata Sigit.

Saat ini Polri telah memiliki 359 SPPG. Rinciannya 23 beroperasi, 32 persiapan operasional, 140 pembangunan, dan 164 SPPG dalam tahap persiapan Groundbreaking.

Apabila seluruhnya telah beroperasi, diproyeksikan mampu memberikan manfaat kepada 1.256.500 orang dan membuka lapangan pekerjaan bagi 17.950 orang.