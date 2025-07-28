Innova Tabrak Truk Hino di Tol Trans Sumatera, 2 Mahasiswa Tewas dan 3 Orang Luka Parah

LAMPUNG SELATAN- Kecelakaan maut melibatkan Toyota Innova dengan Truk Hino terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Akibat peristiwa itu, dua orang penumpang dan tiga lainnya terluka.

Kasat Patroli Jalan Raya Direktorat Lalulintas (PJR Ditlantas) Polda Lampung, AKBP Indra Gilang mengungkapkan kronologi kejadian tersebut.

"Kecelakaan tersebut melibatkan truk Hino bernomor polisi BG 8561 OI dan Toyota Kijang Innova bernomor polisi B 1409 ERT," ujar Indra, Senin (28/7/2025).

Dua orang penumpang minibus yang tewas yakni Muhammad Harits (25) dan Badii Uzzaman (29), keduanya merupakan mahasiswa asal Cimanggis. Sementara dua korban luka berat yakni Yahya Mursyid Robbani (25) dan Muhammad Naufal Harits (25). Sedangkan pengemudi Innova, Zulham Yohanes mengalami luka ringan.

Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, Toyota Kijang Innova warna hitam yang dikemudikan Zulham Yohanes (51), warga Cimanggis, melaju dari arah Terbanggi Besar menuju Bakauheni di lajur cepat (lajur II).

Saat tiba di KM 38+200 B, pengemudi diduga mengantuk hingga kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang truk Hino yang sedang berhenti di bahu jalan.