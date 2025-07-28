Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Innova Tabrak Truk Hino di Tol Trans Sumatera, 2 Mahasiswa Tewas dan 3 Orang Luka Parah

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:52 WIB
Innova Tabrak Truk Hino di Tol Trans Sumatera, 2 Mahasiswa Tewas dan 3 Orang Luka Parah
nnova Tabrak Truk Hino di Tol Trans Sumatera, 2 Mahasiswa Tewas dan 3 Orang Luka Parah
A
A
A

LAMPUNG SELATAN-  Kecelakaan maut melibatkan Toyota Innova dengan Truk Hino terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Akibat peristiwa itu, dua orang penumpang dan tiga lainnya terluka.

Kasat Patroli Jalan Raya Direktorat Lalulintas (PJR Ditlantas) Polda Lampung, AKBP Indra Gilang mengungkapkan kronologi kejadian tersebut.

"Kecelakaan tersebut melibatkan truk Hino bernomor polisi BG 8561 OI dan Toyota Kijang Innova bernomor polisi B 1409 ERT," ujar Indra, Senin (28/7/2025).

Dua orang penumpang minibus yang tewas yakni Muhammad Harits (25) dan Badii Uzzaman (29), keduanya merupakan mahasiswa asal Cimanggis. Sementara dua korban luka berat yakni Yahya Mursyid Robbani (25) dan Muhammad Naufal Harits (25). Sedangkan pengemudi Innova, Zulham Yohanes mengalami luka ringan.

Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, Toyota Kijang Innova warna hitam yang dikemudikan Zulham Yohanes (51), warga Cimanggis, melaju dari arah Terbanggi Besar menuju Bakauheni di lajur cepat (lajur II).

Saat tiba di KM 38+200 B, pengemudi diduga mengantuk hingga kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang truk Hino yang sedang berhenti di bahu jalan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179669//mobil_lexus_ringsek_tertimpa_pohon_di_pondok_indah-iVED_large.jpeg
Mantan Bos Danareksa Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504//kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179109//viral-tHsA_large.jpg
Mobil SUV Ford Nyebur ke Kali Sekretaris di Jakbar Usai Serempet Calya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement