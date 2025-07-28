Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla di Jambi Semakin Meluas, Petugas Darat Kewalahan

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |02:05 WIB
Karhutla di Jambi Semakin Meluas, Petugas Darat Kewalahan
Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah (foto: Okezone/Azhari)
JAMBI – Untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, mendapat bantuan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta dari Mabes Polri.

"Pesawat yang diperbantukan terdiri dari dua unit helikopter water bombing untuk pemadaman dari udara, dua unit helikopter patroli, serta satu pesawat Thrush S2R-T34 yang difungsikan untuk penyemaian garam dalam operasi modifikasi cuaca. Selain itu, satu helikopter patroli juga diperbantukan dari Baharkam Mabes Polri," tutur Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, bantuan pesawat ini ditujukan untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi.

"Saat ini dua unit helikopter water bombing telah diterbangkan ke lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muarojambi untuk dilakukan pemadaman," lanjutnya.

Ia menjelaskan, lahan gambut yang terbakar di Desa Gambut Jaya telah mencapai 270 hektare.

"Karena sampai saat ini status api masih ada, jadi belum bisa dinyatakan padam," tandas Bachyuni.

 

