Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Drama Yusuf Berakhir, Viral Tinggal di Kolong Jembatan Bersama Bayinya Kini di Jeruji Besi

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |16:39 WIB
Drama Yusuf Berakhir, Viral Tinggal di Kolong Jembatan Bersama Bayinya Kini di Jeruji Besi
Achmad Yusuf Efendi ditangkap polisi/Foto: Capture Video
A
A
A

JOMBANG – Seorang pria bernama Achmad Yusuf Efendi, yang viral karena tinggal di kolong jembatan Sidoarjo bersama bayinya pada awal Juni 2025, kini harus berurusan dengan hukum. Setelah mendapat banyak donasi dan bahkan rumah gratis, Yusuf ditangkap polisi.

Dari hasil pemeriksaan, pria yang sempat menarik simpati hingga mendapat donasi ratusan juta rupiah itu ternyata merupakan residivis. Kini, Yusuf hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Mapolsek Mojoagung, Jombang.

Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas, menjelaskan bahwa Yusuf ditangkap setelah dilaporkan oleh saudaranya sendiri, Munir, warga Desa Seketi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Yusuf dilaporkan membawa kabur dan menjual motor milik Munir.

Peristiwa ini terjadi pada 9 Juli lalu. Saat itu, Yusuf berpura-pura datang ke rumah Munir untuk meminjam motor. Setelah dipinjami, motor tersebut ternyata dibawa kabur dan dijual.

"Munir dan perangkat desa setempat mencari Yusuf hingga ditemukan di daerah Sidoarjo. Ironisnya, usai berbincang dan beristirahat, ponsel Munir ternyata juga dicuri oleh Yusuf dan dibawa kabur," kata Yogas, Rabu (30/7/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement