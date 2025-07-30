Advertisement
HOME NEWS SULSEL

3 Warga Sulsel Nekat Tipu WN Malaysia hingga Rp150 Juta

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |03:05 WIB
3 Warga Sulsel Nekat Tipu WN Malaysia hingga Rp150 Juta
Tersangka kasus penipuan (Foto: Okezone)
A
A
A

MAKASSAR – Penipuan online yang semakin meresahkan masyarakat kembali berhasil dibongkar oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Tiga pelaku yang merupakan warga Kabupaten Wajo berhasil diringkus Tim Siber Polda Sulsel.

Korban penipuan ini tidak hanya berasal dari warga lokal, tapi juga warga negara asing (WNA) asal Malaysia. Ketiga pelaku berinisial YH, TS, dan FN diketahui menipu warga Malaysia dengan modus membuat akun media sosial palsu yang menawarkan tebakan nomor togel.

“Benar, kami telah mengamankan tiga orang pelaku penipuan online asal Wajo. Mereka sudah sangat meresahkan masyarakat karena korbannya bukan hanya warga lokal, tapi juga sampai ke luar negeri, termasuk Malaysia,” ungkap Katim Siber Polda Sulsel, AKP Andi Reza Pahlawan, Selasa (29/7/2025).

Ketiga pelaku ditangkap di Jalan Bhayangkara Lorong 4, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kini mereka diamankan di Mapolda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut.

 

