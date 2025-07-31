Gegara Tolak Cinta Wanita, Mahasiswa Unisba Babak Belur Dikeroyok 15 Orang

BANDUNG - Seorang mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba), H, dikeroyok oleh 15 mahasiswa lain hingga babak belur dan berlumuran darah pada Senin 28 Juli 2025 malam di area kampus.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Bandung Wetan dan sedang dalam proses penyelidikan.

Menurut Dinda, kerabat korban, sebelum pengeroyokan H diteror melalui pesan WhatsApp hingga tengah malam.

“Teman-teman korban menyarankan untuk bertemu pelaku agar masalah selesai. Akhirnya, korban dan pelaku ketemu di kampus Unisba,” ujar Dinda, Rabu (30/7/2025).

Di lokasi pertemuan, korban dan satu pelaku sempat berbincang. Tak lama kemudian, belasan orang datang dan langsung menyerang H tanpa peringatan.

“Pengeroyokan terjadi di bundaran Unisba (Jalan Tamansari). Mereka tanpa basa‑basi menyerang korban hingga pingsan,” tambah Dinda.