INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Heboh! Rumah Mewah bak Istana Milik Bandar Narkoba di OKI Sumsel Digeledah BNN

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:35 WIB
Heboh! Rumah Mewah bak Istana Milik Bandar Narkoba di OKI Sumsel Digeledah BNN
Rumah bandar narkoba di OKI Sumsel digeledah BNN (Foto: Era Neizma)
OKI – Heboh penggeledahan dan penyegelan rumah mewah di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Rumah tersebut diduga milik bandar narkoba.

Dalam video yang beredar, terlihat anggota Brimob bersenjata lengkap mengamankan lokasi rumah. Ratusan warga pun berkerumun menyaksikan proses penggeledahan dan penyegelan, bahkan banyak yang menyiarkan langsung kejadian tersebut melalui akun media sosial masing-masing.

Informasi yang beredar, rumah tersebut milik warga berinisial HS, yang diduga terlibat dalam aliran dana narkoba.
Badan Narkotika Nasional (BNN) pun membenarkan adanya penangkapan yang disusul dengan penggeledahan dan penyegelan rumah tersangka.

"Kemarin tim BNN Pusat turun ke Tulung Selapan untuk melakukan penggeledahan dan penyegelan rumah milik bandar narkoba yang telah ditangkap beberapa hari lalu," kata Kasubag TU BNNK OKI Efriadi, Kamis (31/7/2025).

Efriadi menjelaskan penangkapan pelaku dilakukan BNN Pusat bersama BNN Provinsi Sumatera Selatan dan didukung Brimob Sumatera Selatan. BNNK OKI sendiri tidak terlibat langsung dalam proses penangkapan.

"Hari ini tim masih melakukan penggeledahan dan penyegelan rumah pelaku, dan proses masih berlangsung," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
