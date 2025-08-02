Sejarah Bundaran Tugu Malang, Jejak Kolonial hingga Diresmikan Bung Karno

MALANG – Malang merupakan daerah yang tak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Bahkan, pentingnya Kota Malang membuat proklamator kemerdekaan Republik Indonesia sempat singgah khusus di kota ini untuk meresmikan bangunan ikonik dan memberikan nama Bundaran Tugu Malang.

Bundaran Tugu menjadi bangunan ikonik yang memiliki sejarah panjang bagi Kota Malang. Bundaran yang terletak di tengah kota, di kompleks pusat pemerintahan, ternyata memiliki filosofi penempatannya.

Lokasi Bundaran Tugu yang tak jauh dari stasiun kereta api seolah menyambut pendatang atau wisatawan yang tiba di Kota Malang. Tak heran jika bundaran ini menjadi simbol dan ikon bagi warga Malang maupun mereka yang pernah menjejakkan kaki di kota ini.

Bangunannya yang diapit taman-taman dengan monumen Tugu di tengah menjadikan bundaran ini terlihat unik. Namun siapa sangka, Bundaran Tugu menyimpan sejumlah cerita panjang. Bentuk awalnya bukan seperti sekarang, melainkan hanya berupa lapangan kosong. Bundaran ini dulunya menjadi pusat dari bangunan perkantoran dan fasilitas lainnya yang ada di sekelilingnya saat Belanda masih berkuasa di Malang.

Sejarawan Malang, Rakai Hino Galeswangi, mengungkapkan bahwa bundaran di depan Balai Kota Malang merupakan bagian dari pembangunan kompleks perkantoran dan pemerintahan oleh Belanda. Bundaran ini dibangun berdasarkan bouwplan atau site plan pembangunan yang dimulai sejak tahun 1922.

“Dari situ bouwplan Belanda mulai menata tata ruang Kota Malang. Mereka membentuk bouwplan satu, dua, dan tiga. Mereka buat bundaran, tapi belum ada tugunya seperti sekarang,” kata Rakai Hino.