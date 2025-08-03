Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Menbud Fadli Zon: Genosida Budaya Palestina di Abad 21, Dunia Wajib Beri Sanksi Tegas Israel

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |19:15 WIB
Menbud Fadli Zon: Genosida Budaya Palestina di Abad 21, Dunia Wajib Beri Sanksi Tegas Israel
Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara tegas sampaikan dukungan penuh atas perjuangan rakyat Palestina. (Foto: dok Kemenbud)
JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara tegas menyampaikan dukungan penuh atas perjuangan rakyat Palestina dalam aksi damai yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di Lapangan Monas, Minggu (3/8/2025).

Dalam orasinya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa sikap dan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, akan terus mendukung penuh kemerdekaan Palestina untuk menjadi negara berdaulat. Sikap ini juga berlandaskan pada amanat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan serta penindasan di dunia.

Fadli Zon juga mengapresiasi kebijakan Menteri Luar Negeri Sugiono yang memimpin diplomasi Indonesia dengan konsistensi dalam mendukung penghentian genosida serta kekejaman yang terus berlangsung di wilayah Gaza.

“Kita tidak punya lagi kata-kata yang dapat mewakili betapa kejam dan brutalnya rezim Zionis Israel melakukan pembantaian massal terhadap rakyat Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak yang tak berdosa,” kata Fadli Zon.

“Pelaparan massal dan penghancuran fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat pengungsian yang dilakukan Zionis Israel bukan sekadar peperangan, melainkan tindakan genosida yang biadab yang sangat disayangkan terjadi di abad ke-21 ini," ucapnya.

