HOME NEWS NUSANTARA

Geger, Mayat Wanita Bersimbah Darah Ditemukan di Mess Bulog

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |22:38 WIB
Geger, Mayat Wanita Bersimbah Darah Ditemukan di Mess Bulog
Mayat wanita (Foto: Ira Widya/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG – Warga Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, digegerkan penemuan mayat wanita yang bersimbah darah.
Wanita tanpa identitas tersebut ditemukan dalam mess karyawan di kompleks mess gudang Bulog Gampang Raya, Senin (4/8/2025) sore.

Berdasarkan foto yang diterima Okezone, jasad wanita tersebut ditemukan dalam posisi telungkup di lantai. Wanita tersebut terlihat mengenakan pakaian warna biru, dibalut jaket hitam dan celana warna hijau.

Genangan darah tampak berada di bagian kepala dan kaki korban. Diduga kuat wanita itu merupakan korban pembunuhan.

Kapolsek Sukarame Kompol Rohmawan membenarkan adanya penemuan mayat wanita tersebut. "Benar, tadi sore ada laporan (penemuan mayat wanita)," ujar Rohmawan.

Saat ditanya terkait kronologi dan identitas korban, Kapolsek mengatakan, bersama tim Inafis Polresta Bandar Lampung masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

(Arief Setyadi )

      
