HOME NEWS INTERNATIONAL

Hubungan Menghangat, Korsel Copot Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Korut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:32 WIB
Hubungan Menghangat, Korsel Copot Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Korut
Korea Selatan mencopot pengeras suara propaganda di perbatasan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Korea Selatan telah mulai membongkar pengeras suara di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara, demikian diberitakan Kantor Berita Yonhap pada Senin, (4/8/2025). Langkah ini diambil beberapa minggu setelah kedua negara bertetangga itu  sepakat untuk menghentikan siaran propaganda sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea.

Pembongkaran peralatan tersebut mencerminkan pergeseran diplomatik yang lebih luas di bawah presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang telah mengisyaratkan niat untuk mengurangi ketegangan dengan Pyongyang. Meskipun ada tanda-tanda perbaikan, kedua Korea secara teknis masih berperang, karena gencatan senjata tahun 1953 tidak pernah digantikan oleh perjanjian damai resmi.

“Ini adalah langkah praktis yang dapat membantu meredakan ketegangan antar-Korea tanpa memengaruhi postur kesiapan militer,” kata kementerian tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Rangkaian pengeras suara berskala besar, yang dipasang oleh Seoul beberapa dekade lalu, secara berkala digunakan untuk menyiarkan musik K-pop, buletin berita, dan pesan-pesan anti-rezim di Zona Demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea. Pyongyang kerap merespons dengan siarannya sendiri atau dengan mengirim balon berisi selebaran propaganda dan kantong sampah melintasi perbatasan, sehingga memicu protes dari Korea Selatan.

Hubungan kedua negara memburuk tajam di bawah pemerintahan Korea Selatan sebelumnya. Pada Juli 2024, Seoul melanjutkan kampanye pengeras suara setelah jeda enam tahun, sebagai tanggapan atas peluncuran balon berisi sampah oleh Pyongyang ke Korea Selatan. Ketegangan tersebut sebagian dipicu oleh kemarahan Korea Utara atas selebaran yang dikirim oleh para pembelot di Korea Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
