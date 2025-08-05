Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Bandang Telan Desa India, Tewaskan Setidaknya 4 Orang dan 50 Lebih Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |19:11 WIB
Banjir Bandang Telan Desa India, Tewaskan Setidaknya 4 Orang dan 50 Lebih Hilang
Rumah-rumah terkubur sebagian oleh tanah longsor, di tengah banjir bandang, di Dharali, Uttarakhand, India, 5 Agustus 2025. (Foto: X/Komando Pusat Angkatan Darat India)
JAKARTA Banjir bandang menyapu sebuah desa di negara bagian Uttarakhand, India utara, menewaskan setidaknya empat orang, menyebabkan lebih dari 50 orang hilang, dan puluhan lainnya terjebak. Banjir tersebut dipicu oleh fenomena cloudburst besar yang terjadi di wilayah itu pada Selasa (5/8/2025).

Tim penyelamat, termasuk personel militer, telah mencapai Desa Dharali di Distrik Uttarkashi, yang menjadi lokasi terdampak banjir.

Video yang dibagikan secara daring menunjukkan gelombang air raksasa mengalir deras di area tersebut, menenggelamkan bangunan-bangunan di sepanjang jalur air. Dharali, sebuah destinasi wisata, dipenuhi hotel, resor, dan restoran.

Cloudburst adalah hujan deras ekstrem dan tiba-tiba yang terjadi di area kecil dalam waktu singkat, yang sering kali menyebabkan banjir bandang.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu India ketika air dalam jumlah besar turun, menyebabkan Sungai Kheerganga meluap dan mengirimkan berton-ton air berlumpur yang mengalir deras ke daerah perbukitan, menutupi jalan, bangunan, dan toko-toko di Dharali.

Saksi mata dari desa terdekat yang merekam video dramatis air berlumpur mengalir di jalanan mengatakan gelombang tiba-tiba tersebut tidak memberi orang-orang kesempatan untuk melarikan diri.

Mereka mengatakan yakin beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan.

Kuil kuno Kalpkedar juga tertutup lumpur dan diduga mengalami kerusakan, tambah mereka.

 

