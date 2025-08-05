Perindo Sulbar Tancap Gas! Fokus Penguatan Struktur dan Kaderisasi Jelang Pemilu 2029

SULBAR - DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Barat mulai bergerak cepat menyongsong Pemilu 2029 dengan memperkuat struktur organisasi dari tingkat DPD hingga DPC. Langkah ini dipimpin langsung oleh Plt. Ketua DPW Partai Perindo Sulbar, Andi Mappauda, melalui rangkaian kunjungan konsolidasi di enam kabupaten se-Sulbar.

Andi mendorong para pengurus meningkatkan inisiatif dan keaktifan dalam kegiatan partai. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius karena struktur yang kuat hanya bisa dicapai dengan kader yang memiliki militansi, semangat organisasi, dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami menyambut kader-kader yang betul-betul punya jiwa patriotisme membesarkan Partai Perindo,” tegas Andi Mappauda, Selasa (5/8/2025).

Ia menekankan, bahwa konsolidasi ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan gerakan untuk menyuntikkan semangat baru di tubuh partai.

Sebagai nakhoda Partai Perindo Sulawesi Barat, ia juga meminta seluruh DPD tingkat kota dan kabupaten agar memiliki sekretariat aktif. Sementara itu, DPC di tingkat kecamatan minimal wajib memasang papan nama di rumah ketua DPC sebagai penanda eksistensi organisasi. Langkah ini diyakini akan memperkuat kehadiran Partai Perindo di tengah masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.