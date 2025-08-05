Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Turnamen Futsal, Legislator Partai Perindo Dedenip J Singpanki Beri Ruang Kebersamaan untuk Anak Muda Pegunungan Bintang

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:28 WIB
Gelar Turnamen Futsal, Legislator Partai Perindo Dedenip J Singpanki Beri Ruang Kebersamaan untuk Anak Muda Pegunungan Bintang
Anggota DPRD Pegunungan Bintang dari Partai Perindo Dedenip Jefrin Singpanki menggelar turnamen futsal Abikbor Cup 2025. (Foto: Partai Perindo).
PEGUNUNGAN BINTANG - Lapangan futsal di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan kembali riuh. Puluhan tim dari berbagai distrik dan paguyuban turun berlaga dalam turnamen Abikbor Cup 2025.

Turnamen yang digelar 1-16 Agustus 2025 digagas dan disponsori oleh anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dari Partai Perindo Dedenip Jefrin Singpanki. Menurutnya, ajang positif ini bukan sekadar pertandingan futsal, tetapi merupakan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan semangat, bakat dan kebersamaan. 

Apalagi, semua itu dibalut dalam semangat memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. "Saya buat turnamen ini untuk menyambut 17 Agustus, sekaligus membantu menyibukkan anak-anak muda agar terhindar dari penyakit sosial," ujar Dedenip Jefrin Singpanki, Selasa (5/8/2025).

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang ini menjelaskan, kompetisi ini diikuti 32 tim putra dan 12 tim putri. Selain memerebutkan piala tetap, piala bergilir dan uang pembinaan, para peserta juga bersaing menunjukkan semangat sportivitas dan kekompakan komunitas.

Sebagai mantan pesepakbola yang dulu tergabung di Persigubin Pegunungan Bintang, Dedenip memang dikenal aktif mendorong kegiatan anak muda, khususnya di bidang olahraga. 

Dia bahkan turun langsung sebagai penanggung jawab sekaligus penyokong penuh pembiayaan turnamen Abikbor Cup 2025. 

"Ini bagian dari kontribusi saya sebagai putra daerah. Dulu saya aktif bermain bola bersama Persigubin. Sekarang saatnya saya mendukung adik-adik kita untuk maju lewat futsal dan olahraga lainnya," ucap legislator yang merupakan Ketua DPD Partai Perindo Pegunungan Bintang ini. 

Dedenip berharap, dari ajang ini akan muncul bibit-bibit atlet futsal berbakat, yang suatu hari bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian kelak mereka bisa disiapkan untuk menjadi pemain futsal profesional.

 

