Brutal, Pria Ini Hajar Neneknya Pakai Besi hingga Tewas

SUMENEP – Nenek berusia 80 tahun berinisial S tewas diduga usai diserang secara brutal oleh cucunya, M (29) di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin (4/8/2025). Pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, menjelaskan, kejadian bermula ketika pelapor berinisial F (41) keluar dari kamar mandi. Kemudian, melihat M hendak masuk ke rumah dalam kondisi tangan berlumuran darah.

"Saat itu, pelaku mengalami luka sayat di pergelangan tangan kiri, sementara bajunya terlihat penuh bercak darah," terangnya.

Korban sempat menegur cucunya terkait kondisi tersebut. Namun, pelaku justru bereaksi agresif. Ia mengambil sebatang besi milik tukang bangunan yang tengah bekerja di sebelah timur rumah, lalu menghantam kepala korban dari belakang.

"Korban roboh seketika dengan luka parah di bagian kepala. Darah mengucur deras hingga korban diduga meninggal dunia di tempat kejadian perkara," ujarnya.