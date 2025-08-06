Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kamar, Diduga Alami Kekerasan Seksual Sebelum Dibunuh

LAMPUNG UTARA - Seorang wanita berinisial DJS (24), warga Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, ditemukan tewas secara tragis di dalam kamar sebuah warung sate di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Selasa (5/8/2025).

Korban yang diketahui bekerja di warung tersebut diduga mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban mengenaskan, dengan luka di bagian leher yang menyerupai bekas cekikan. Dari telinga dan area kemaluan korban juga ditemukan bercak darah.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, Kombes Indra Kurniawan, membenarkan kejadian tersebut.

"Benar, korban ditemukan pagi tadi di kamarnya dalam keadaan meninggal dunia," kata Indra, Selasa (5/8/2025).