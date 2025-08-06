Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wagub Sumut Ajak Ikatan Pelajar Al-Washliyah Siapkan Kader, Sambut Indonesia Emas 2045

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |22:08 WIB
Wagub Sumut Ajak Ikatan Pelajar Al-Washliyah Siapkan Kader, Sambut Indonesia Emas 2045
Wagub Sumut Surya menerima kunjungan silaturahmi PW IPA Sumut dan Pengurus Daerah (PD) IPA Kabupaten Asahan di Kantor Gubernur Sumut. (Foto: dok Kominfo Sumut)
A
A
A

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA) Sumut untuk mulai mempersiapkan kader-kader terbaik dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Antara lain dengan terus memperkuat komunikasi, menjaga silaturahmi, dan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi.

Hal ini disampaikan Wagub Sumut Surya saat menerima kunjungan silaturahmi PW IPA Sumut dan Pengurus Daerah (PD) IPA Kabupaten Asahan, di ruang Kantor Gubernur Sumut, Rabu (6/8/2025). Menurut Surya, generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan.

“Kalian ini rata-rata berusia 27 tahun. 20 tahun lagi, di 2045, kalian akan berada di usia 47 tahun. Maka dari itu, mulai sekarang kalian harus menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Dia juga membagikan pengalamannya selama aktif dalam organisasi, serta menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari para senior dan terus meningkatkan kualitas diri.

“Berorganisasi itu sangat penting. Banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Jangan mudah terprovokasi, tetap berpikir positif kepada siapapun. Jika ada aspirasi sampaikan dengan cara yang santun dan bijak,” katanya.

Surya turut mengajak IPA untuk mendukung kebijakan Pemprov Sumut, khususnya dalam hal reformasi di bidang pendidikan.

Halaman:
1 2
      
