Puluhan Siswa SMP Terciduk Bolos di Warung, 1 Orang Kepergok Main Judi Online

METRO - Sepuluh siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Metro, Provinsi Lampung, kedapatan membolos saat jam pelajaran. Mirisnya, satu di antaranya tertangkap tangan sedang asyik bermain judi slot online di sebuah warung kelontong.

Razia ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro, pada Kamis 7 Agustus 2025 pagi. Para pelajar tersebut ditemukan nongkrong di sebuah warung di Jalan Moh. Dholhar, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat.

“Patroli ini rutin, tapi kami prihatin sekali. Ada yang main game sambil merokok, bahkan satu anak main judi slot,” ujar Kepala Satpol PP Metro, Jose Sarmento, Jumat (8/8/2025).

Jose mengungkapkan, uang jajan yang diberikan oleh orang tua justru digunakan untuk membeli rokok dan mengakses situs judi.

“Anak-anak seperti ini harusnya diawasi. Jangan sampai masa depan mereka rusak karena judi dan rokok sejak dini,” tegasnya.