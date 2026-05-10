Ratusan WNA Sindikat Judol Internasional Dipindahkan, Brimob Bersenpi Siaga di Hayam Wuruk Plaza

JAKARTA - Polri memindahkan ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Minggu (10/5/2026).

Pantauan Okezone di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, sejumlah personel bersenjata api (senpi) lengkap telah bersiaga di pintu masuk dan keluar gedung ini.

Mereka dikerahkan untuk mengawal pemindahan WNA tersebut ke Imigrasi Jakarta Pusat, Imigrasi Jakarta Barat dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Sejumlah bus berukuran sedang pun telah disiapkan untuk mengangkut 321 WNA yang terjaring dalam operasi sindikat judi online tersebut.

Sementara itu, Polisi menyatakan bahwa para pelaku telah beroperasi selama dua bulan. "Dari hasil pemeriksaan, kurang lebih dua bulan (beroperasi), dua bulan, baru dua bulan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra.

Wira mengatakan aktivitas ini dijalankan oleh sebanyak 321 warga negara asing (WNA). Dari hasil penyelidikan sementara, Wira menyebut pelaku telah menyewa dua lantai ruang perkantoran di gedung itu untuk satu tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Wira menuturkan ratusan WNA yang direkrut untuk menjalankan operasi judi online disebut sudah tahu aktivitas pekerjaannya di Indonesia. Para pelaku bahkan tinggal di sekitar gedung tempatnya bekerja.