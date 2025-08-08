Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari MNC Peduli Diharapkan Berlanjut di Sukabumi

JAKARTA- Bidan Puskesmas Desa Benda, Annisa Nabila menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran MNC Peduli yang menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kampung Babakan Kencana, Desa Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dia berharap kegiatan CSR MNC Peduli itu terus berlanjut.

"Kami sangat mengucapkan terima kasih atas bantuannya karena memang kami berharap ke depannya bisa berlanjut untuk CSRnya di posyandu ini," ujar Annisa, Jumat (8/8/2025).

Annisa mengatakan, kehadiran MNC Peduli jemput bola memberikan bantuan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Kampung Babakan Kencana, Desa Benda.

"Karena selain pemberdayaan masyarakat ada daya tarik tersendiri. Biasanya 'ah posyandu tidak ada vitamin hanya menimbang saja' dengan hadirnya MNC Peduli ini ada daya tarik ada bantuan mungkin ke depan bisa membantu PMTnya, telur dan sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Posyandu Gagak Rimang, Sopiah Haryani menjelaskan bahwa kegiatan bersama MNC Peduli diantaranya penyuluhan, pemberian vitamin A, penyuluhan ibu hamil, pengukuran berat dan tinggi badan anak serta penyuluhan Pemenuhan Makan Tambahan (PMT) buat anak dan ibu hamil.

"Alhamdulillah terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah peduli atas kesehatan masyarakat wilayah Posyandu Babakan Kencana Benda, saya menyampaikan terimakasih alhamdulilah semoga ini berkelanjutan," ujar Sopiah di lokasi.