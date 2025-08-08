MNC Peduli dan Posyandu Gagak Rimang Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sukabumi

JAKARTA- MNC Peduli bersama Posyandu Gagak Rimang menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Kampung Babakan Kencana, Desa Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025).

Adapun target dari penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan merupakan balita, ibu hamil hingga ibu lanjut usia (lansia).

Ketua Posyandu Gagak Rimang, Sopiah Haryani mengatakan, kegiatan bersama MNC Peduli diantaranya penyuluhan, pemberian vitamin A, penyuluhan ibu hamil, pengukuran berat dan tinggi badan anak serta penyuluhan Pemenuhan Makan Tambahan (PMT) buat anak dan ibu hamil.

"Alhamdulillah terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah peduli atas kesehatan masyarakat wilayah Posyandu Babakan Kencana Benda, saya menyampaikan terimakasih alhamdulilah semoga ini berkelanjutan," ujar Sopiah di lokasi.

Selain memberikan penyuluhan, kata dia, ada juga pemberian masker gratis untuk warga masyarakat.

“Kita juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya memakai masker demi kesehatan," ucapnya.

Sementara itu, Resti salah satu peserta yang membawa balita itu ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan bersama MNC Peduli itu. Ia mengaku bahwa kegiatan yang dilaksanakan berdampak positif baginya yang merupakan seorang ibu.

"Hari ini ada penyuluhan, penimbangan, pengukuran, pemberian vitamin A, penyuluhan penting memakai masker dan pemberian makan tambahan (PMT) dari MNC Peduli,”ujarnya.

“Ini kegiatan positif sekali, saya bersyukur hari ini ada penyuluhan dan sebagainya membuat saya lebih paham dan mengerti tentang anak saya serta pentingnya masker," tutup Resti.

Sekadar informasi, melalui kegiatan edukatif dan pelayanan langsung, masyarakat tidak hanya menerima manfaat fisik semata, tetapi juga peningkatan pengetahuan yang menjadi bekal untuk hidup sehat.