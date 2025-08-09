Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Lontarkan Abu Vulkanik 1.200 Meter, Status Naik Level 4

Apolinaris Lake , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |07:35 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Lontarkan Abu Vulkanik 1.200 Meter, Status Naik Level 4
Ilustrasi Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: Ist)
A
A
A

FLORES TIMUR – Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Gunung tersebut memuntahkan abu vulkanik setinggi ±1.200 meter di atas puncak (±2.784 meter di atas permukaan laut) pada Sabtu, 9 Agustus 2025, pukul 02.39 WITA.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat dan barat laut.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 9,6 mm dan durasi ±1 menit 4 detik. PVMBG juga menjelaskan saat laporan ini dibuat, erupsi masih terus berlangsung. Status Gunung Lewotobi Laki-Laki saat ini berada di Level IV (Awas).

Melihat kondisi tersebut, PVMBG meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki serta pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dan sektor barat daya hingga timur laut sejauh 7 km dari pusat erupsi.

PVMBG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah, serta tidak mudah mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

