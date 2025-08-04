Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo NTT Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |20:15 WIB
Partai Perindo NTT Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur
DPW Partai Perindo NTT menyalurkan bantuan masker bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Sabtu (2/8/2025). (Foto: Partai Perindo).
FLORES TIMUR - DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan bantuan masker bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo NTT Simson Alberthinus Lawa kepada Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Flores Timur Plasidus Fernandez untuk disalurkan ke pengungsi.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo terhadap keselamatan warga yang saat ini masih harus mengungsi. "Kita doakan semoga bencana ini cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali kepada kehidupan yang normal," kata Simson yang datang bersama Sekretaris DPW Partai Perindo NTT Arieston Dappa dan Bendahara Risni Stefani, Sabtu (2/8/2025). 

Selain memberikan bantuan masker, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam merespons situasi darurat ini. 

"Kami mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menangani warga terdampak di pengungsian,” katanya. Koordinasi lintas sektor dinilainya sangat penting agar bantuan dan perlindungan kepada masyarakat bisa lebih optimal.

Sekretaris DPW Partai Perindo NTT Arieston Dappa mengungkapkan keprihatinannya dan akan terus memberikan dukungan moril kepada warga Flores Timur yang terdampak erupsi. "Kami merasa menjadi bagian dari saudara-saudari kita di Flores Timur yang sedang menghadapi bencana yang belum tahu kapan akan berakhir," tuturnya.

 

