Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Operasi Militer Israel Akan Targetkan Dua Benteng Terakhir Hamas di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |10:50 WIB
Operasi Militer Israel Akan Targetkan Dua Benteng Terakhir Hamas di Gaza
Ilustrasi. (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (10/8/2025) berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjelang rencana operasi militer Israel untuk menguasai Gaza. Washington telah memberikan dukungan kepada Israel untuk menjalankan rencana tersebut, meski sebagian besar negara dunia mengecamnya.

Pada hari yang sama, Netanyahu mengatakan bahwa serangan baru Israel di Gaza bertujuan untuk menyerang dua benteng Hamas yang tersisa. Dia menyebut serangan ini sebagai satu-satunya pilihan karena Hamas menolak meletakkan senjata.

Hamas sebelumnya telah menegaskan tidak akan meletakkan senjata kecuali negara Palestina telah didirikan.

Belum jelas kapan serangan tersebut, yang akan menjadi upaya terbaru dari serangkaian upaya militer Israel untuk mengusir militan dari Kota Gaza, akan dimulai.

Penolakan dari Militer Israel

Panglima militer Israel telah menyuarakan penolakan terhadap pendudukan seluruh Jalur Gaza dan telah memperingatkan bahwa perluasan serangan dapat membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan Hamas serta menyeret pasukannya ke dalam perang gerilya yang berlarut-larut dan mematikan. Di sisi lain, Netanyahu mengatakan tujuannya bukanlah untuk menduduki Gaza.

"Kami menginginkan sabuk keamanan tepat di sebelah perbatasan kami, tetapi kami tidak ingin tinggal di Gaza. Itu bukan tujuan kami," katanya, sebagaimana dilansir Reuters.

Perwakilan Eropa di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan kelaparan sedang melanda Gaza dan rencana Israel hanya akan memperburuk keadaan.

"Memperluas operasi militer hanya akan membahayakan nyawa seluruh warga sipil di Gaza, termasuk para sandera yang tersisa, dan mengakibatkan penderitaan lebih lanjut yang tidak perlu," ujar Denmark, Prancis, Yunani, Slovenia, dan Inggris dalam sebuah pernyataan bersama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056//menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049//israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182503//terowongan-6WPq_large.jpg
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182500//rafa-vaP3_large.jpg
Hamas Tolak Menyerah di Rafah dan Ancam Batalkan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382//zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182316//netanyahu-Olno_large.jpg
Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Netanyahu Terkait Genosida Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement