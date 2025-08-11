Netanyahu: Serangan Israel ke Gaza Akan Segera Dimulai

JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu (10/8/2025) bahwa ia berharap dapat menyelesaikan serangan baru ke Gaza "cukup cepat". Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan saat Dewan Keamanan PBB mendengarkan tuntutan baru untuk mengakhiri kekejaman Zionis di wilayah kantong Palestina tersebut.

Netanyahu, berbicara setelah kabinet keamanannya pada Jumat (8/9/2025) menyetujui rencana yang banyak dikritik untuk menguasai Kota Gaza, mengatakan ia tidak punya pilihan selain "menyelesaikan tugas" dan mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera yang ditawan dari Israel.

Kota Gaza, pusat terpadat di wilayah kantong itu, menjadi sasaran serangan udara Israel yang semakin intensif pada Minggu malam, menurut para saksi mata. Setidaknya lima orang tewas di sebuah kedai roti lapis di lingkungan Sabra, kata pejabat kesehatan di Rumah Sakit Shifa.

Media Palestina melaporkan sebuah rudal menghantam tenda yang digunakan oleh para jurnalis di dekat rumah sakit, dan Kepala Rumah Sakit Shifa, Muhammad Abu Salmiya, mengatakan di televisi Al Jazeera bahwa tujuh orang tewas di sana. Tembakan tank juga dilaporkan terjadi di daerah tersebut.

Kantor media Gaza yang dikelola Hamas melaporkan lima staf Al Jazeera tewas dalam serangan tersebut, termasuk jurnalis Anas Al Sharif dan Mohammed Qreiqeh, serta tiga jurnalis foto. Disebutkan bahwa pria kelima adalah seorang sopir dan asisten.