Duh! Pria Ini Tewas Ditembak Usai Dikira Tupai

HUMBANG HASUNDUTAN – Seorang pria berinisial HB warga Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, tewas mengenaskan. Korban tewas setelah bagian wajah kiri di bawah telinga tertembak senapan angin.

Kasat Reskrim Polres Humbahas, Iptu Jhon Siahaan mengatakan, pelaku penembakan berinisial LH bersama anaknya pergi ke perladangan untuk mengikat pohon cabai, membawa tali plastik dan membawa senapan angin serta peralatan lainnya.

Jhon Siahaan menjelaskan, setelah satu jam di perladangan, pelaku menyuruh anaknya pulang ke rumah dan kemudian mengelilingi lokasi perladangan miliknya.

"Pelaku melihat seekor tupai di atas pohon dan menembak tupai tersebut. Sasaran tersebut (tupai) tidak kena dan pelaku mendengar suara manusia dengan suara kesakitan,”ujarnya kepada Okezone, Rabu (13/8/2025).

“Pelaku mendekati sumber suara dan melihat ternyata korban adalah orang yang dikenal pelaku, sudah tergeletak di dahan pohon dengan luka di bagian leher berlumuran darah,"sambungnya.

Akibat kepanikan, pelaku berlari ke rumahnya dan menemui istrinya untuk menceritakan kejadian tersebut. pihak keluarga pelaku langsung menuju lokasi kejadian tersebut.

"Pelaku LH pergi ke ladangnya bersama anaknya untuk mengikat tanaman cabai, membawa tali plastik dan senapan angin merk VMG Air Cal 177/4,5 warna coklat-hitam. Setelah sekitar satu jam, anak pelaku pulang, sementara LH tetap berada di lokasi,"ujar Jhon.

Melihat seekor tupai di ranting pohon karet, pelaku LH membidik dan menembak. Namun, peluru tidak mengenai tupai, melainkan mengenai korban HB yang berada di atas pohon karet setinggi sekitar 3 meter.