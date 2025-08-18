Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bondowoso Jatim Diguncang Gempa Pagi Ini

Awaludin , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |08:05 WIB
Bondowoso Jatim Diguncang Gempa Pagi Ini
Gempa Bondowoso (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 2,8 terjadi di wilayah 30 km Tenggara Bondowoso, Jawa Timur, Senin (18/8/2025) pukul 07.34 WIB.

Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada di koordinat 7,98 LS dan 114,18 BT dengan kedalaman 10 km.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan material akibat gempa ini. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait gempa bumi.

Disclaimer: Informasi ini disampaikan dengan prioritas kecepatan, sehingga data yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan pemutakhiran informasi dari BMKG.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi gempa susulan dan memastikan keselamatan diri serta keluarga.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Bondowoso
