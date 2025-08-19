Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

WNI Diduga Tewas Ditembak di Timor Leste

Apolinaris Lake , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |11:34 WIB
WNI Diduga Tewas Ditembak di Timor Leste
Aparat gabungan melakukan penyelidikan penembakan WNI di Timor Leste (Foto: Dok)
BELU - Seorang warga berinisial ATB (33), tewas diduga tertembak di wilayah Fatumea, Distrik Suai/Kobalima, Timor Leste, pada Minggu 17 Agustus 2025. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Dusun Lamasi A, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. 

Peristiwa memilukan ini dikabarkan berawal saat korban bersama sekitar 20 rekannya memasuki wilayah Timor Leste untuk berburu hewan liar. Sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendengar suara tembakan hingga enam kali disertai teriakan menggunakan bahasa lokal. 

Rekan-rekan korban sempat melarikan diri, namun korban tidak kembali. Esoknya, korban ditemukan meninggal dunia. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas peristiwa ini.

“Atas nama Polda NTT, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Kami memahami duka ini, dan kami pastikan Polres Belu menangani situasi ini secara profesional, humanis, dan penuh koordinasi dengan pihak terkait,” ucap Kombes Henry di Mapolda NTT kepada iNews Media Group, Selasa (19/8/2025).

 


