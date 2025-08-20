Ledakan Dahsyat Porak-poranda Rumah DPO Terduga Pencuri Mobil Saat Hendak Disergap

Ledakan dahsyat terjadi di rumah milik tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jawa Timur/Foto: Jaka Samudra

PASURUAN - Ledakan dahsyat terjadi di rumah milik tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jawa Timur. Akibatnya, rumah yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur itu porak-poranda dan Mustofa, sang pemilik, mengalami luka parah.

Sumber ledakan diduga berasal dari bom ikan atau bondet yang dipersiapkan berjaga-jaga menghadapi penangkapan polisi. Tim Gegana Polda Jatim langsung melakukan penyisiran di rumah Sundari, nenek Mustofa.

Atap rumah tersebut rontok berat akibat ledakan. Sementara seluruh inventaris rumah porak-poranda. Warga sekitar mengaku tidak memahami secara persis kronologi ledakan bom ikan tersebut.

"Saya tidur, tiba-tiba terdengar suara keras sekali," kata Aisyah, salah satu warga, Rabu (20/8/2025).

Mustofa, yang tinggal bersama neneknya Sundari, mengalami luka parah pada tangan kanannya yang putus akibat ledakan. Ia langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan intensif.

Dalam catatan polisi, Mustofa merupakan DPO kasus pencurian colt pikup di wilayah Purwosari, Pasuruan. Diduga kuat ledakan bondet ini terjadi saat Mustofa mencoba membela diri ketika hendak diamankan polisi.

"Untuk menghindari kabur, Mustofa dijaga ketat polisi saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebab, DPO ini dikenal sangat licin," jelas AKP Adimas Firmansyah, Kasat Reskrim Polres Pasuruan.

(Fetra Hariandja)