INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kemenbud Siap Gelar CHANDI 2025, Forum Pertemuan Budaya Internasional

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |18:25 WIB
Kemenbud Siap Gelar CHANDI 2025, Forum Pertemuan Budaya Internasional
Kementerian Kebudayaan RI akan segera menggelar konferensi budaya internasional CHANDI 2025 pada 2-5 September 2025. (Foto: dok Kemenbud)
JAKARTA – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI) akan segera menggelar konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHANDI) 2025, dengan tema “Culture for The Future”. Perhelatan ini akan berlangsung pada 2-5 September 2025 di Denpasar, Bali.

Dalam taklimat media yang digelar di Plataran Dharmawangsa, Jakarta, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyampaikan bahwa CHANDI 2025 bukan hanya sekadar forum pertemuan internasional semata, namun menjadi sebuah perhelatan yang membuka ruang promosi, diplomasi, dan kerja sama kebudayaan lintas negara. 

"Ini juga menjadi salah satu tonggak menjelang keberadaan Kementerian Kebudayaan yang sudah memasuki masa kerja 1 tahun sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT ke-80 RI. Kami berharap, CHANDI 2025 dapat membawa budaya kita yang sangat kaya dan beragam ini dapat semakin visible dan dikenal oleh dunia," ucap Menbud Fadli.

Lebih lanjut, Menbud Fadli juga mengungkapkan bahwa perhelatan CHANDI 2025 menjadi sebuah highlight dari kekayaan budaya Indonesia. Dirinya berharap, ajang ini menjadi momentum dalam memperkenalkan dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan yang ada.

"Ini adalah satu cara promosi budaya yang lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, seperti performance, diskusi, dialog budaya, hingga sharing dengan sejumlah negara yang hadir yang melibatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, serta perwakilan institusi budaya. Kita harapkan networking ini akan bisa mengakselerasi promosi, kerja sama dan diplomasi budaya dengan banyak negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan," ujarnya.

Terkait dialog budaya, CHANDI 2025 akan menghadirkan berbagai ahli guna membahas berbagai kebijakan hingga kerja sama di bidang budaya tingkat dunia.

