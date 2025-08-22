Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duh! Wamenaker Noel Masih Ngeles Tidak Kena OTT KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |17:51 WIB
Duh! Wamenaker Noel Masih Ngeles Tidak Kena OTT KPK
Duh! Wamenaker Noel Masih Ngeles Tidak Kena OTT KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel membantah dirinya tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu ia sampaikan seusai dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker.

"Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT," kata Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Noel juga membantah dirinya terlibat pemerasan. Sejumlah tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka bersamanya disebut juga tidak terlibat dalam kasus pemerasan.

"Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya," ujarnya.

"Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan," sambungnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker. Selain Noel, KPK menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka.

 

