11 Tersangka Termasuk Wamenaker Immanuel Ditahan di Rutan KPK, Ini Pasal yang Dikenakan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengatakan, 11 tersangka termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengatakan, 11 tersangka termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Seluruh tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan.

Diketahui Noel dan sejumlah tersangka tersandung kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung 22 Agustus sampai 10 September 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Setyo menekankan, atas perbuatannya para tersangka dipersangkakan Pasal 12e dan atau Pasal 12B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu hingga Kamis (21-22 Agustus 2025).

Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Adapun, berikut daftar lengkap 11 tersangka tersebut :

1. IBM (Irvian Bobby Mahendro) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 s.d. 2025;

2. GAH (Gerry Aditya Herwanto Putra) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi KompetensiKeselamatan Kerja tahun 2022 s.d. sekarang;

3. SB (Subhan) selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020 s.d. 2025;

4. AK (Anitasari Kusumawati) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 s.d. Sekarang

5. IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024 s.d 2029