Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Badai Terjang Tangsel, Papan Reklame Roboh Timpa Rumah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |16:06 WIB
Hujan Badai Terjang Tangsel, Papan Reklame Roboh Timpa Rumah
Reklame timpa rumah warga Tangsel (foto: dok ist)
A
A
A

TANGSEL - Sebuah papan reklame di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, roboh pada Selasa (7/10/2025) siang. Insiden itu terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut.

“Telah terjadi konstruksi bangunan tower reklame roboh yang diakibatkan hujan deras diikuti angin kencang,” kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar kepada wartawan.

Bambang menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.05 WIB. Besi penopang papan reklame tersebut ambruk dan menimpa atap rumah warga di sekitar lokasi.

“Atap rumah yang tertimpa tower reklame mengalami kerusakan,” ujarnya.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Aparat kepolisian bersama pihak terkait langsung bergerak untuk mengevakuasi bagian papan reklame yang roboh.

“Korban nihil,” tegas Bambang.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170679//hujan-rNR0_large.jpg
Hujan Angin, Rumah Roboh di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160380//hujan-VjTf_large.jpg
Hujan Angin Terjang BSD Tangsel, Pohon Bertumbangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/525/3150374//roboh-VtDE_large.jpg
Diterjang Hujan Angin, Papan Reklame Setinggi 3 Meter Roboh di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/340/3130522//kecelakaan-SGIo_large.jpg
Reklame Roboh Dihantam Truk Ekspedisi di Lubuklinggau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120110//pohon_tumbang-APa2_large.jpg
Hujan Angin, BPBD Catat 6 Pohon Tumbang dan Atap Terbang di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/338/3106481//pohon_tumbang_di_smkn_3_kota_bogor-cjka_large.jpg
Diterjang Hujan Angin, Pohon Besar Timpa Sejumlah Kendaraan di SMKN 3 Kota Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement