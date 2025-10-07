Hujan Badai Terjang Tangsel, Papan Reklame Roboh Timpa Rumah

TANGSEL - Sebuah papan reklame di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, roboh pada Selasa (7/10/2025) siang. Insiden itu terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut.

“Telah terjadi konstruksi bangunan tower reklame roboh yang diakibatkan hujan deras diikuti angin kencang,” kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar kepada wartawan.

Bambang menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.05 WIB. Besi penopang papan reklame tersebut ambruk dan menimpa atap rumah warga di sekitar lokasi.

“Atap rumah yang tertimpa tower reklame mengalami kerusakan,” ujarnya.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Aparat kepolisian bersama pihak terkait langsung bergerak untuk mengevakuasi bagian papan reklame yang roboh.

“Korban nihil,” tegas Bambang.

(Awaludin)