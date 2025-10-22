Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin, 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |19:47 WIB
JAKARTA — Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M. Yohan melaporkan ada empat ruas jalan terendam banjir imbas hujan deras disertai angin kencang pada Rabu (22/10/2025) sore hingga malam ini di sejumlah wilayah. Tiga ruas jalan di antaranya berada di wilayah Jakarta Barat dengan ketinggian bervariasi 30-70 sentimeter.

“Update pukul 19.00 WIB BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 4 ruas jalan tergenang,” ucap Yohan.

Berikut data wilayah terdampak:

Jalan tergenang terdapat 4 ruas jalan yang terdiri dari:
1.    Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
2.    Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
3.    Jl. Kartika (kolong Tol JORR) RT 03/RW 04, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
4.    Jl. Karet Pasar Baru Timur 3 RT 02/RW 09, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi

Sedangkan jalan tergenang yang sudah surut sebagai berikut:
1.    Jl. Ciledug Raya titik kenal Seskoal, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama
2.    Jl. Ciledug Raya titik kenal ITC Cipulir, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama
3.    Jl. Pisangan Lama 3 No. 11A RT 008/RW 003, Pisangan Lama, Pulogadung, Jakarta Timur

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat.

“BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
