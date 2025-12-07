Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengungkapkan saat dirinya meninjau lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Kunjungan tersebut selama satu pekan kemarin.

1. Kehabisan Bensin

Wamensos mengungkapkan, ia dan rombongan sempat kehabisan bensin. Kala itu, ia menuju salah satu daerah untuk menyambut kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Jadi waktu itu saya berangkat dari Medan ke Kutacane, menyambut kedatangan Presiden," kata Agua saat ditemui pada kegiatan Funwalk Kemensos, memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025 di kawasan Bundaran HI, Minggu (7/12/20245).

"Di Kutacane sampai ke Medan itu antreannya luar biasa, pada waktu itu memang stoknya mungkin terbatas dan saya sendiri juga bersama rombongan kehabisan bensin," ucapnya.

Akan hal itu, ia bersama rombongan kemudian memutuskan ikut mengantre BBM dan mendapatkannya beberapa jam setelahnya.

"Tetapi kemudian sekitar 4 jam 5 jam, akhirnya kita mendapatkan BBM dan kita bisa lanjut ke daerah," ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan kondisi tersebut berangsur-angsur membaik. Itu karena akses darat yang sebelumnya terputus mulai bisa dilalui kendaraan untuk distribusi BBM.

"Tapi sepertinya sekarang ini ya untuk kendala BBM mungkin sudah mulai terantisipasi karena akses ya. Akses untuk distribusi BBM ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana untuk jalur daratnya sudah mulai kondusif," ucapnya.