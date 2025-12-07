Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |12:28 WIB
Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam
Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengungkapkan saat dirinya meninjau lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Kunjungan tersebut selama satu pekan kemarin. 

1. Kehabisan Bensin

Wamensos mengungkapkan, ia dan rombongan sempat kehabisan bensin. Kala itu, ia menuju salah satu daerah untuk menyambut kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto. 

"Jadi waktu itu saya berangkat dari Medan ke Kutacane, menyambut kedatangan Presiden," kata Agua saat ditemui pada kegiatan Funwalk Kemensos, memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025 di kawasan Bundaran HI, Minggu (7/12/20245). 

"Di Kutacane sampai ke Medan itu antreannya luar biasa, pada waktu itu memang stoknya mungkin terbatas dan saya sendiri juga bersama rombongan kehabisan bensin," ucapnya. 

Akan hal itu, ia bersama rombongan kemudian memutuskan ikut mengantre BBM dan mendapatkannya beberapa jam setelahnya. 

"Tetapi kemudian sekitar 4 jam 5 jam, akhirnya kita mendapatkan BBM dan kita bisa lanjut ke daerah," ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan kondisi tersebut berangsur-angsur membaik. Itu karena akses darat yang sebelumnya terputus mulai bisa dilalui kendaraan untuk distribusi BBM. 

"Tapi sepertinya sekarang ini ya untuk kendala BBM mungkin sudah mulai terantisipasi karena akses ya. Akses untuk distribusi BBM ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana untuk jalur daratnya sudah mulai kondusif," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188352/kondisi_lapas_kuala_simpang_aceh_usai_banjir-Rf1j_large.jpg
Kondisi Lapas dan Rutan di Aceh Usai Diterjang Banjir Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342/banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188236/tni_ad-ozwB_large.jpg
Pascabencana, 80 Prajurit TNI AD Berjibaku Bersihkan RSUD Aceh Tamiang yang Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188232/bnpb-3ZUd_large.jpg
Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188226/banjir_rob-Cy0d_large.jpg
Banjir Rob Rendam 23 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188212/bantuan_korban_banjir-Fd93_large.jpg
Bantuan ke Sumbar Dikebut, Dapur Umum Siapkan 239.898 Bungkus Makan per Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement