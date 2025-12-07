Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Disabilitas Internasional 2025, Wamensos : Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Setara

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |11:17 WIB
Hari Disabilitas Internasional 2025, Wamensos : Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Setara
Hari Disabilitas Internasional 2025, Wamensos : Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Setara (Nur Khabibi)
JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan, peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 menjadi momen penting untuk terus memperkuat semangat inklusif bagi semua. 

1. Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Sama

Ia mengungkapkan hal itu saat menghadiri funwalk yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/12/2025). 

Diketahui, tahun ini mengambil tema 'Membangun masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas untuk mendorong kemajuan sosial'. 

"Kita ingin menyampaikan pesan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk setara dalam berkarya dan juga berdaya tanpa batas," kata Agus saat melepas peserta funwalk di kawasan Bundaran HI, Minggu (7/12/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengingatkan peserta untuk terus peduli terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. 

"Mari kita doakan semoga mereka kuat dan situasi kembali normal seperti sediakala," ujarnya. 

 

