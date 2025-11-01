Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |16:29 WIB
Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi
Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung/Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
A
A
A

GYEONGJU – Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Apresiasi terkait keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 80 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11/2025).

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo selama satu tahun masa kepemimpinannya.

“Saya mendengar setelah satu tahun menjabat, Anda telah bekerja dengan sangat baik hingga tingkat kepercayaan publik mencapai lebih dari 80 persen. Ini adalah angka yang luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Anda,” ujar Lee Jae-myung.

Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional.

